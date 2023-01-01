Devlet Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı: Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine hazırdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur." açıklamasında bulundu. MHP lideri 2023 seçimlerinde “Aziz milletim sıra sende” sloganını kullanacaklarını da belirtti.
18:26 . 20/01/2023 Cuma
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından seçim tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli
"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır."
ifadelerini kullandı.
İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;
14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye’sini müjdeleyecektir.
Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır.
"TARİH TEKERRÜR EDECEK"
14 Mayıs günü 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir.
Parti olarak, mümkün mertebe, yetişebildiğimiz kadar, hava şartlarıyla hayatın olağan akışı elverdiği sürece “Adım Adım 2023; 14 Mayıs’a Doğru” temasıyla açık hava toplantılarımızı kararlılık ve seferberlik ruhuyla, üstelik yurdumuzun her köşesinde icra ve ifa edeceğiz.
"100 OYU SANDIĞA TAŞIMALARINI RİCA EDİYORUM"
Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum.
“AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE.”
Cumhur İttifakı’na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: “AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE.”
#Devlet Bahçeli
#14 Mayıs
#Seçim
28 dakika önce
Devlet Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı: Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine hazırdır
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
MSB dört yaşındaki çocuğun kurtarıldığını açıkladı
Düve alım desteği başvuruları 27 Ocak'ta sona erecek
Cristiano Ronaldo TVNET'te
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı Adana'da açılıyor
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.