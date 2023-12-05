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Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek

Dilan ve Engin Polat çiftinin evinde çalışan yabancı uyruklu çalışan ile yurt dışından getirtip eve yerleştirdiği akrabasının sınır dışı edileceği bildirildi.

00:51 - 5/12/2023 Salı
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Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek.
Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek.

Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu kişi ile akrabasının sınır dışı edileceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Polat ailesinin evlerindeki Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurt dışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#Yabancı Uyruklu Çalışan
13 dakika önce
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