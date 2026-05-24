Diplomaları Bilgi’den alacaklar

Santral İstanbul Kampüsü’ndeki kuluçka merkezinde oturma eylemi yapan öğrenciler, eğitim süreçlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesini istedi. Öğrenci işlerinden edinilen bilgilere göre, 4’üncü sınıf öğrencileri final sınavlarını başarıyla tamamlamaları halinde diplomalarını garantör üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden değil, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden alacak. Öte yandan yaklaşık 120 öğrencinin geceyi kampüste geçirdiği öğrenildi. Öğle saatlerinde öğrenciler, okulda sabahlayan gruba destek için kampüse gelirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğrenci ve mezun kartı bulunanların kampüse girişine izin verildi.

Öğrenci işlerinden edinilen bilgiye göre ise akademik takvimde herhangi bir aksama olmadı. 1-5 Haziran arası öğrenciler burada eğitim almaya devam edecek, 8-21 Haziran arası ise final sınavına girecek. 4’üncü sınıflar final sınavını geçmesi halinde Bilgi Üniversitesi’nden diplomalarını almaya hak kazanacak. 1, 2 ve 3’üncü sınıflar da final sınavlarını burada verecek, gelecek yıl için kendilerine bir yol haritası sunulacak.