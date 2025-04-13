Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşması yapıyor

Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşması yapıyor

12:5013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.


Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.

Forumda yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirildi.

Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünü vurguladık.

Gazze için adalet arayışı ön plandaydı.

ADF kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdik.

Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapacağız.

Filistin'in sesi olmada kararlıyız.

Kritik konularda arabuluculuk üstlenmeye devam ediyoruz.

Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. İstikrara karşı tehditlerle mücadelemiz sürecek

Trump- Erdoğan görüşmesinin yeri ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur diye konuşuyoruz.

Suriye'de tehditlerin karşısındayız, provokasyonlardan kaçınılmalı.

Bölgedeki tüm aktörlerle gerekli görüşmelerimiz devam edecek."


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Hakan Fidan
#Antalya
#Diplomasi Forumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler MEB 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?