Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşması yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
"Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.
Forumda yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirildi.
Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünü vurguladık.
Gazze için adalet arayışı ön plandaydı.
ADF kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdik.
Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapacağız.
Filistin'in sesi olmada kararlıyız.
Kritik konularda arabuluculuk üstlenmeye devam ediyoruz.
Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. İstikrara karşı tehditlerle mücadelemiz sürecek
Trump- Erdoğan görüşmesinin yeri ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur diye konuşuyoruz.
Suriye'de tehditlerin karşısındayız, provokasyonlardan kaçınılmalı.
Bölgedeki tüm aktörlerle gerekli görüşmelerimiz devam edecek."