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Bakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman yapılacak?

Bakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman yapılacak?

12:5013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
Diplomasinin kalbi Antalya'da attı: Bakan Fidan kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişinin katıldığı Forum'da Gazze'nin geleceğinin konuşulduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Filistin'in sesi olmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, görüşmenin yeri ve zamanı için çalışmaların devam ettiğini, Türkiye'de mi ABD'de mi olacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirildi. 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.


Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünü vurguladık. Gazze için adalet arayışı ön plandaydı.

ADF kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdik. Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapacağız. Filistin'in sesi olmada kararlıyız.

Kritik konularda arabuluculuk üstlenmeye devam ediyoruz.


Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. İstikrara karşı tehditlerle mücadelemiz sürecek.


Trump Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak?

Trump- Erdoğan görüşmesinin yeri ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur diye konuşuyoruz.

Türkiye'nin yıllardır ortaya koyduğu bir Afrika politikası var. Bu politika çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret etme niyeti var. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyacına yönelik yaptığı katkının boyutları bellidir. Suriye'de tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmektedir.


Krizlerin odağındaki pek çok aktörü ortak bir çatı altında buluşturmuş olduk.


Rusya - Ukrayna barış görüşmeleri

Kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin somut ev sahipliği için çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık.


İslam ülkelerinin yaptırım konusunda Türkiye gibi İsrail'i tanıyan birkaç ülke dışında çok fazla manevra alanı yok. Çünkü tanımıyorlar. ABD ve Avrupa'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın sona ermeyeceği ortada.


Türkiye'nin kendi stratejik aklı kendi tarihinden, değerlerinden, toplumsal sosyolojisinden ortaya çıkmakta.


Türkiye başından itibaren kendi etki alanında bulunan tüm eylemleri yapmış durumda. Bundan sonra İslam ülkeleri dediğim gibi İsrail üzerinde değil, ABD üzerinden diplomatik çalışma göstermeleri daha uygun olur diye değerlendiriyorum.


Türkiye vizyonu güçlü bir liderlikle ilerliyor.


Sayın İlham Aliyev ile beraber Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine ilişkin istişarelerimiz devam ediyor.

#Hakan Fidan
#Antalya
#Diplomasi Forumu
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