Bakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman yapılacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirildi. 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.





Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünü vurguladık. Gazze için adalet arayışı ön plandaydı.

ADF kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdik. Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapacağız. Filistin'in sesi olmada kararlıyız.

Kritik konularda arabuluculuk üstlenmeye devam ediyoruz.





Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. İstikrara karşı tehditlerle mücadelemiz sürecek.





Trump Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak?

Trump- Erdoğan görüşmesinin yeri ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur diye konuşuyoruz.

Türkiye'nin yıllardır ortaya koyduğu bir Afrika politikası var. Bu politika çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret etme niyeti var. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyacına yönelik yaptığı katkının boyutları bellidir. Suriye'de tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmektedir.





Krizlerin odağındaki pek çok aktörü ortak bir çatı altında buluşturmuş olduk.





Rusya - Ukrayna barış görüşmeleri

Kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin somut ev sahipliği için çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık.





İslam ülkelerinin yaptırım konusunda Türkiye gibi İsrail'i tanıyan birkaç ülke dışında çok fazla manevra alanı yok. Çünkü tanımıyorlar. ABD ve Avrupa'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın sona ermeyeceği ortada.





Türkiye'nin kendi stratejik aklı kendi tarihinden, değerlerinden, toplumsal sosyolojisinden ortaya çıkmakta.





Türkiye başından itibaren kendi etki alanında bulunan tüm eylemleri yapmış durumda. Bundan sonra İslam ülkeleri dediğim gibi İsrail üzerinde değil, ABD üzerinden diplomatik çalışma göstermeleri daha uygun olur diye değerlendiriyorum.





Türkiye vizyonu güçlü bir liderlikle ilerliyor.



