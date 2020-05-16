Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Doğu Akdeniz açıklamaları hiçbir amaca hizmet etmiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.



