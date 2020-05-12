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Dünya KKTC Başbakanı Tatar Doğu Akdenizde haklarımızı asla gasp ettirmeyeceğiz
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de haklarımızı asla gasp ettirmeyeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı olduğunu, bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar.

"Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır , Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak bildiri yayınlayarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını eleştirmelerinin gerçekçilik ve işbirliği anlayışından uzak, çağdışı düşmanca bir yaklaşım" diyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Tüm dünya Covid-19 salgını ile mücadele ederken bazı güçlerle onların bölgemizdeki uzantıları Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etme planlarını sinsi bir şekilde iler götürmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Tatar şöyle devam etti;

'ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

"Kimileri, Türkiye bölgedeki çıkar hesaplarını bozdukça düşmanlık dozunu artırmaktadır ama bunun ne kendilerine ne de bölgeye bir faydası yoktur. Yapılması gereken işbirliği yoluna gitmektir. Yapılması gereken , Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin bölgedeki haklarını göz ardı etmemektir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Doğu Akdeniz konusunda yapmaları gereken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile art niyetsiz diyaloğa girmeleridir. Şu bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı vardır ve bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyecek, Anavatan Türkiye’nin desteği ile haklı yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.

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