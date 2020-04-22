Dünya Düşük petrol fiyatları Doğu Akdenizde yeni bir sayfa açacak
ORTADOĞU

Düşük petrol fiyatları Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açacak

ABD ham petrol varil fiyatının tarihte ilk kez eksiye düşmesi 'denizlerde petrol üretimi' de tartışmalı hale getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Güney Kıbrıs için Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren dev enerji şirketlerinin bölgeden teker teker ayrılması da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Denizlerde petrol üretimi için kritik eşik olan '50 dolar seviyesinin' 2022 yılına kadar görülemeyebileceğini belirten Enerji Uzmanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitirdiği için Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside tam olarak aktif olma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları son dönemlerde Türkiye ve çevre ülkeler arasında farklı sorunlara neden oluyor.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları son dönemlerde Türkiye ve çevre ülkeler arasında farklı sorunlara neden oluyor.

Koronavirüse bağlı olarak petrole olan talebin azalması ve dünya genelinde stoklarının dolması nedeniyle ABD ham varil petrol fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü.

Fiyatlar 21'inci yüzyılın en düşük seviyesi olarak kayda geçerken, söz konusu durumun küresel finanstan jeopolitik düzene kadar birçok gelişmeyi de etkilemesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin belirlediği sözde parsellerde arama yapan bazı enerji şirketleri 'petrol fiyatları' nedeniyle bölgeden çekilme kararı almıştı.

Bu durum Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin habercisi mi?

Gürkan Kumbaroğlu.

Konuya ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarının kısa vadede eski seviyesine gelemeyeceğinin altını çizdi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DİPLOMASİ ZAMANI

Denizlerde petrol üretmenin karaya göre daha masraflı olduğunun altını çizen Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitiriyor diye Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside daha aktif olmak zorundayız. Doğu Akdeniz açısından baktığımızda barışçıl bir sürece girilebilir. Bundan sonraki dönemde haklarımızın korunması gerekir. Libya ile Mavi Vatan'ı güvence altına alınan anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların devamı diğer bölge ülkeleri ile yapılabilir. Bunun için proaktif politikalar izlememiz gerekir" diye konuştu.

Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli
DÜNYA
Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli

PETROL ÜRETİCİLERİ İFLAS EDEBİLİR

ABD'deki petrol fiyatlarının bu seviyeye gerilmesinin sonuçlarının olacağını belirten Kumbaroğlu, "Petrol şirketleri çok uzun süre dayanamaz. Çoğu üretici 10-20 dolar ile kar etmesi mümkün değil, bu fiyatlar karşısında iflaslar olacaktır" dedi.

"ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEYECEKTİR"

Koronavirüs ve petrol krizinin ABD'deki seçimleri etkileyebileceğini söyleyen Kumbaroğlu, "ABD'de seçimler yaklaşıyor. Bu gelişmeler Trump'ı da zora sokacak. Bu şirketler iflas ederse bir zincir gibi ABD finans sistemini etkileyebilir. Farklı eyaletlerde sokağa çıkma yasağının sona ermesi kararı valiliklere bırakıldı. Bu sürecin bitmesine yönelik protestolar da düzenleniyor. Bu salgın yayılırken, bu tedbirler bitirilirse sonuç felaket olabilir" vurgusunu yaptı.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLUR?

ABD ham varil petrol fiyatındaki düşüş Türkiye'yi nasıl etkiler sorusuna da yanıt veren Kumbaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

  • "Buradaki petrolün düşmesi, brent petrolü de aşağıya çekiyor. Bu fiyatların eksiye düşmesinin nedeni rafinerilerin ve stok kapasiteleri tükenmek üzere. Türkiye'nin stok yapacak boş kapasitesinin olduğunu sanmıyorum ama fiyatların böyle düşmesi her açıdan bizim için iyi. 2019'da petrole 17 milyar dolar ödüyorduk. Ödemeler dengesi için de olumlu bir gelişme."

Petrolün eksi 40 dolar olması kafaları karıştırdı: ABD medyası 'üste para almayacaksınız' diye uyardı
OYNAT 00:00
Petrolün eksi 40 dolar olması kafaları karıştırdı: ABD medyası 'üste para almayacaksınız' diye uyardı
ABD ham petrol fiyatları dünya genelinde doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle tarihin en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatları -40 dolara düşünce tüketicilerin kafası karıştı. Amerikan medyası ise 'Benzinciye gittiğinizde size üste para vermeyecekler' manşeti attı.
Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.