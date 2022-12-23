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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin iznimiz olmadan Doğu Akdeniz'de faaliyet yürütmeleri söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, “Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs Rum Kesiminin iznimiz olmadan Doğu Akdenizde faaliyet yürütmeleri söz konusu değil
​Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini ifade eden Bilgiç, GKRY’nin söz konusu faaliyetleri, Ada’nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC’nin izni alınmadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini, Doğu Akdeniz’de gerginliği artırdığını ve barış ve istikrarı tehdit ettiğini kaydetti.

'HİÇBİR TARAFIN YARARINA DEĞİL'

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz konferansı düzenlemesi yönündeki 2020 önerisine değinen Bilgiç, “KKTC’nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi hala masada iken Doğu Akdeniz’de gerginliğin bu şekilde tırmandırılmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE HEM KENDİ HAKKINI HEM DE KKTC'NİN HAKKINI KORUYACAKTIR

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayan Bilgiç, KKTC’nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon faaliyetlerine desteğini sürdüreceğini ifade etti.

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