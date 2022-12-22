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POLİTİKA

Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

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