Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
Ayrıntılar geliyor...
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