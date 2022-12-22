Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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ÖZET | Konyaspor-Bodrumspor: 3-2

Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.