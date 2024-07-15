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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz mesajı: Asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı ve toplumun birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı. Erbaş "Aziz milletimiz, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden geldiği gibi o gün de büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla hareket ederek genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle meydanlara çıkmış ve asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

12:29 - 15/07/2024 Pazartesi
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Ali Erbaş
Ali Erbaş

8 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, kahraman Türk halkı sayesinde engellendi.


Silahların susmadığı 15 Temmuz gecesi halkımız, tanklara göğsünü siper ederek, hain darbecilere karşı demokrasi için birlik oldu.


Başarısız darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde devlet erkanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.


Diyanet İşleri Başkanı mesaj yayınladı


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde mesaj yayınladı.


Erbaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün, asrın en büyük ihaneti karşısında aziz milletimizin asil bir direnişle yazdığı onurlu bir destanın 8. yıl dönümüdür. Kirli emellerini yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir.

Ancak, hürriyetine meftun aziz milletimiz, bu meşum ihanete boyun eğmemiş, istiklal ve istikbalini müdafaa için gövdesini tanklara ve namlululara siper etmiştir. Aziz milletimiz, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden geldiği gibi o gün de büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla hareket ederek genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle meydanlara çıkmış ve asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır.

"Müslümanlar için ihmal edilemez bir görev"


Neticede Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve milletimizin cesaretiyle, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi dünyaya örnek bir mücadeleyle bertaraf edilmiştir. Yıllardır ülkemizde ve İslam coğrafyasında sureti haktan görünerek yüce dinimiz İslam’ı istismar eden bu karanlık yapı, bir kez daha göstermiştir ki din konusundaki cehalet ya da yanlış bilgi, telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir.

Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı güvende olabilmek için İslam’ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, Müslümanlar için ihmal edilemez bir görevdir. Önemle ifade etmek isterim ki yüce dinimizi kendi kirli emelleri doğrultusunda kullananlara karşı alınacak en önemli ve en etkili tedbir; inancımızı milletimizin her bir ferdine, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel şekilde öğretmektir.




#Ali Erbaş
#FETÖ
#15 Temmuz
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