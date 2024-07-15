Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz mesajı: Asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıktı

8 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, kahraman Türk halkı sayesinde engellendi.
Silahların susmadığı 15 Temmuz gecesi halkımız, tanklara göğsünü siper ederek, hain darbecilere karşı demokrasi için birlik oldu.
Başarısız darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde devlet erkanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Diyanet İşleri Başkanı mesaj yayınladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde mesaj yayınladı.