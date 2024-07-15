FETÖ elebaşı kayıplarda

FETÖ’nün ABD’deki karargâhı olan Pensilvanya’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapalı kapılar ardından başlayan iç hesaplaşmalar, artık gizlenemez oldu. Sosyal medyada örgütün klikleri arasındaki hesaplaşma, terör örgütünün kurucusu olan Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in 25 Mayıs günü sosyal medyada paylaştığı mesajlarla zirve yaptı. Örgüt içinde üzeri örtülmeye çalışılan birçok konu ortalara saçıldı.





ÖRGÜT İKİYE AYRILDI

Paylaşımları ile fitili ateşleyen Ebuseleme Gülen, bir süredir rahatsızlığı konuşulan örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Naci Tosun gibi isimler tarafından Pensilvanya’daki yerleşkeden kaçırıldığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü paylaştı. Bu paylaşımdan sonra örgüt içi ciddi tartışmalar yaşandı. Yurt içi ve yurt dışından örgüt içinden sesler yükselmeye başladı. Taraflar konuşunca da örgütün karargâhı, beyni olan Pensilvanya’da, gerek siyasiler için hazırlanan planlar, gerekse diğer kumpas konuları bir bir gündeme geldi. Ebuseleme Gülen’in tanıklıklarını anlatmasıyla başlayan süreçte örgüt ikiye ayrıldı. Kimi eskisi gibi örgütün kapılarını açmadan işlerin yürütülmesi, yani statükocu, kimi ise yapının bu haliyle devamının mümkün olmadığını söyleyerek örgütün şeffaflaşmasını, hesap verebilir olmasını istedi.





ELEBAŞINI KAÇIRDILAR

Ebuseleme Gülen tarafından 25 Mayıs günü paylaşılan görüntülü video mesaj, başta FETÖ’cüler olmak üzere onların faaliyetlerini takip edenler arasında bomba etkisi yarattı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in oğlu Ebuseleme Gülen, örgütün en eskileri olan Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Naci Tosun gibi isimleri suçladı. Ebuseleme Gülen, paylaştığı videoda “Bu kampta artık kimse yok. Ben varım. Hocamız yok. Bir süre önce kaçırdılar…” ifadelerini kullanarak, Pensilvanya’daki yerleşkenin boşaltıldığını söyledi.





25 YILDIR SİZİ KANDIRDILAR

Bu paylaşımın ardından örgütle ilişkisi bulunanlar, harekete geçti. Kimisi örgüt elebaşısı Gülen’in sağlık durumunun, kimisi de nereye kaçırıldığının peşine düştü. Bir süre sonra Gülen’in daha çok sağlık gerekçesiyle ana kampa yakın bir noktaya götürüldüğü ve sağılık durumun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamasının ardından yoğun bir saldırıya uğrayan Ebuseleme Gülen, 27 Mayıs günü, özellikle bir grubu hedef alan bir yazı paylaştı. Sosyal medya hesabından yayınladığı yazıda, “Hocanızı 25 yıl önce çalıp kaçırdılar Amerika’ya. 25 yıldır alınan tüm kararlar bu çetenin kararı. ‘Bu konuyu Hocamıza sorduk böyle dedi’ filan dediler ya size hep. Vallahi yalan! Demediler! Anlatmadılar meseleyi! Kendileri karar verdi, size hocam böyle dedi dediler” ifadesini kullandı.





PANDORA’NIN KUTUSUNU AÇTI

Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, sadece Pensilvanya’da dönen entrikaları değil, örgütün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de şahitliklerini de anlattı. Ebuseleme Gülen’in ifşaatlarından 16 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’den, örgütün elebaşları Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan’a kadar birçok isim nasibini aldı.





15 TEMMUZ ÖNCESİ PROPOGANDA HAZIRLIĞI

Ebuseleme Gülen, yaklaşık 8 yıldır kaldığı Pensilvanya’daki yerleşkede yaşadıkları, tanıklık ettiği olaylar ve yolu kesişen önemli isimler hakkında bilgi verdi. Ebuseleme Gülen’in, özellikle darbenin organizatörü olan Adil Öksüz ile ilgili sözleri, örgütün ‘15 Temmuz darbe girişimi ile ilgimiz yok’ tezini çökertti. Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz ve Cevdet Türkyolu’nun 15 Temmuz öncesinde kendisini propaganda yapacak bir ekiple çalıştırmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alacak mobil oyun hazırlatmak istediğini itiraf etti. Gülen, ”Yüksek bütçeli bu oyunu Adil Öksüz başkanlığında hazırladık. Parasını Mustafa Özcan verdi. Diğer oyunların bütçesi zayıftı” dedi.





PARANIN ADRESİ MUSTAFA ÖZCAN

Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Naci Tosun, Doktor Ali Ursavaş gibi örgütte uzun süredir bulunan isimleri de deşifre eden Ebuseleme Gülen, Cevdet Türkyolu’nun kendi çıkarı için Fetullah Gülen’i kullandığını, Gülen’i sadece kendi istediği kişilerle görüştürdüğünü ve yapılan her görüşmeyi kayıt altına aldırdığını söyledi. Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan’ın ise parasal gücü nedeniyle örgütte önemli bir noktada bulunduğunu, kime ne kadar bütçe ayrılacağı kararının Özcan tarafından verildiğini paylaştı. Ebuseleme Gülen ayrıca, örgütün stratejilerine göre hazırlanan oyun, film, reklam gibi konularda da Özcan’ın giderleri karşıladığını anlattı.





YENI YÖNETIM HEDEFTE

Ebuseleme Gülen’in açıklamalarının ardından örgütteki tartışmalar, kamplaşmalar gündeme geldi. ABD’deki firari Fetullahçılar daha çok Mustafa Özcan ve ‘Alî Heyet’te bulunan Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı ekseninde toplandı. Tuncay Opçin, Emre Uslu, Turgay Karagöz ve örgütün ABD bulunan üyeleri de mevcut isim ve yapının yanında yer aldı. Başta 15 Temmuz darbesi olmak üzere bazı sorulara yanıt arayan bir kesim ise, son tartışmaları değerlendirerek yeni yönetimi topa tuttu. Daha çok Avrupa’da yaşayan bu kesimin paylaşımları örgütteki çatışmanın daha derin olduğunu gösterdi. İsmail Sezgin, Ahmet Dönmez, Vahdettin Polat, Önder Aytaç, hemen hemen her platformda, örgütteki olumsuzlukları paylaşarak, Ebuseleme’ye destek verdiler.





TABAN TAVANA ILK KEZ HESAP SORDU

Ebuseleme’nin başlattığı süreç bir süredir özellikle 15 Temmuz darbesinde FETÖ’cülerin rolü tartışmasını gün yüzüne çıkardı. Darbe girişimini FETÖ’cülerin yapmadığına inandırılan örgüt üyeleri 15 Temmuz’un kimin fikri olduğunu sorgulamaya başladı. Örgütsel bağı nedeniyle işten atılan, cezaevine giren ya da yurt dışına firar etmek zorunda kalan isimler, başta kumpas soruşturmaları olmak üzere bu kararların nasıl alındığını öğrenmek istediğini bildirdi. Örgütün karar alma mekanizmasını bilmediklerini, Gülen’in kaldığı yerin bile gizlendiğini belirterek bu yapının böyle davam etmeyeceği söylemi ön plana çıktı. İki çocuğunu Meriç Nehri’nden geçerken kaybeden Enes Civelek isimli FETÖ’cü bile, kumpasların, 15 Temmuz darbe girişiminin kimler tarafından yapıldığını öğrenmek istediğini belirterek örgüt yönetiminden hesap sordu.





Darbe hazırlığı itirafı: Arkadaşlar bir şey düşünmüş

Ebuseleme Gülen kampta kaldığı sürede birçok olaya da tanıklık ettiğini anlattı. Ebuseleme Gülen’in son yaptığı itiraflarda Fetullah Gülen’in “Arkadaşlar bir şey düşünmüş... Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz” sözleriyle darbe girişiminden haberdar olduğunu söylemesi FETÖ yöneticileri tarafından yalanlanamadı. Adil Öksüz’ün kayın biraderi Ali Sami Yıldırım’ın telefonundan konuşan bir kişiye ‘paşam’ denildiğini, aynı telefonla Doktor Ali Ursavaş ve Barbaros Kocakurt tarafından görüşüldüğünü söyledi.





OYUN İÇİN 2 MİLYON DOLAR VADEDİLDİ

15 Temmuz öncesi yapılananlara da dikkat çeken Ebuseleme Gülen başta Adil Öksüz olmak üzere birçok askeri sorumlunun gelip gittiğini anlatı. Ebuseleme Gülen, Pensilvanya’daki kampta sadece darbe ve kumpas planlanmakla kalınmadığını, Türkiye’deki seçimlere de müdahale edildiğini belirtti. Meral Akşener’i mağdurmuş gibi göstermek için ‘Merali Gıdıkla’, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almak için de ‘Zift’ adı verilen oyun hazırlaması için talimat verildiğini, bu görev için de para aldığını itiraf etti. Yeğen Gülen yaptığı paylaşımda, “17 Temmuz’da Erdoğan’ı pislik içinde, katil gibi gösteren bir PlayStation oyunu yapılacaktı. Adil Öksüz, ‘20 yıl sonra bile bu insanlarla neden mücadele ettiğimizi anlatabiliyor olmamız lazım’ dedi. Bunun için 2 milyon dolar vadedildi” dedi.





CAĞ PARTİLERİ!

Ebuselem Gülenin 27 Mayısta paylaştığı mesaj da örgüt içinde çok tartışıldı. Gülene göre mağdur durumda, cezaevinde ya da başka zorluklarda kalan Fetullahçıların sorunlarının Pensilvanya’da gündeme gelmediğini belirtti. Gülen, paylaşımında “Her yerden lağım akıyor. Çıkın temizleyin alçaklar! Kalbiniz durmadı! Cağ kebabı yediniz adiler toplantılarda. Bunlar 8 yıldır cağ kebabı yiyerek toplantı yapıyor kardeşlerim. Bir kilo zayıflamadılar!” açıklaması yaparak, örgüt içinde