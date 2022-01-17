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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili gelişigüzel tartışma ve polemiklerin yapıldığına dikkat çekilerek, "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanlığı: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem'e yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığı bildirildi. Hz. Adem'in ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamber olduğu belirtilerek, "Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir.

Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 'halife' olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Aynı şekilde Yüce Allah, 'Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir' buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır" denildi.

Saygısızlıktır

Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili yapılan her açıklamada dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, "Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır" ifadesi kullanıldı.

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