Diyanet'in Kur'an ayeti ile 'yılbaşı' uyarısı Volkan Konak'ı rahatsız etti

Volkan Konak - Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı cuma hutbesi, belirli kesimleri rahatsız etti.
Hutbede, yılbaşı kutlamaları, alkol tüketimi gibi dini açıdan sakıncalı olduğu ifade edilen konulara vurgu yapılırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim."
Konak saygı sınırını aştı
Konak saygı sınırını aştı
Konak paylaşımında şu skandal ifadelere yer verdi;
Atatürk’ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sekterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…
#Volkan Konak
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#Yılbaşı
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