Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta cuma hutbesinde yılbaşı tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Diyanet hutbesinde "Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım" denildi.

2023'ün son cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı hutbede yılbaşı kutlamalarını konu aldı. 'Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek' başlıklı Cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını "dinimizde ve kültürümüzde yer almayan kutlamalardan kaçınalım" ifadeleriyle konu alan hutbede:

Diyanet yılbaşı konusunda hangi uyarılarda bulundu?

"Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım. İman, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayretinde olalım. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım" sözleri yer aldı.

Diyanet cuma hutbesi konusu

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" oldu. Cuma namazı öncesinde verilen hutbede, yaklaşan yeni yıla dikkat çekilerek uyarılar yapıldı. Hutbede, "Bir miladi yılın daha son günlerindeyiz. Ömür sermayemizden bir yılı daha tükettik. Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize şu soruları soralım: Her şeyin karşılığının tastamam verileceği hesap gününe hazır mıyız? Kur’an ve sünnetin örnek olarak sunduğu bir mümin olabildik mi? Fani hayatın telaşına düştüğümüz kadar, ebedi hayatın kaygısını da taşıdık mı? Amel defterimizde görünce yüzümüzü karartacak kötülüklerden elimizi çekebildik mi? Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tövbe edip Rabbimizin affına sığınabildik mi? Bu soruların cevabını düşünerek bu günümüzü bir milat kılalım.

Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım. İman, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayretinde olalım. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim. Geçtiğimiz günlerde millet olarak hepimizin yüreğine kor düştü.