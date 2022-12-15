Diyanet'ten çocuk istismarına karşı hutbe: 90 bin camimizde okunacak

Ersin Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk istismarıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı: CHP samimi değil

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, TVNET canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da yapılan Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Üçlü Zirvesi dönüşü uçakta gündeme dair yaptığı değerlendirmeleri aktardı. Son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden çocuk istismarı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının net olduğunu belirten Çelik, 'Kendi bakış açısı çok net bunun aması, fakatı lakini olmadan değerlendiriyor. Suçu olan varsa sonuna kadar gidilmesini istiyor. Ancak CHP'nin samimi olmadığını da söylüyor' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kız çocukları ve Diyarbakır anneleri konusunda hiç bir şey yapmadığına dikkat çektiğini aktardı.