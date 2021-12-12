Gündem Diyanetten TC ibareli tabelaların kaldırıldığı iddiasına yalanlama Gerçeği yansıtmıyor
ANKARA

Diyanet'ten TC ibareli tabelaların kaldırıldığı iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin girişinde yer alan tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Diyanetten TC ibareli tabelaların kaldırıldığı iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan haberde, camilerin girişindeki tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

"BURADA KASIT ARANMASI YERSİZDİR"

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarmıştır. Bu yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden TC ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında TC ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da icazet törenine katıldı
OYNAT 00:34
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da kıraat eğitimlerini tamamlayan hafızların icazet törenine katıldı.
Erbaş, Akyazı ilçesindeki Darul Kurra Camisi'nde, merhum Kurra Hüseyin Harputoğlu'nun son mezunları 18 hafızın 'Aşere, Takrib, Tayyibe İcazet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in insanları tevhide ve vahdete çağırdığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık merasimine katıldı: Yeryüzünde yaşayan insanlar için bundan daha hayırlı bir merasim olamaz
OYNAT 00:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık merasimine katıldı: Yeryüzünde yaşayan insanlar için bundan daha hayırlı bir merasim olamaz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğünün 'Hafız Ol Hafız Kal Projesi' kapsamında hafızlığını tamamlayan din görevlileri için Ulu Cami'de düzenlenen hafızlık merasimine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbede Peygamber Efendimizin öğütlerini sıraladı
OYNAT 02:20
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbede Peygamber Efendimizin öğütlerini sıraladı
Diyanet İşleri Başknaı Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii'nde hutbe irad etti. Konuşmasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in öğütlerini sıralayan Erbaş, 'Gelin, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in ahlakını örnek alalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu ilkeleri hayatlarına rehber edinmiş bir ahlak ile yetiştirmek bizim en mühim vazifemizdir.' dedi.
Dolmabahçede kritik 3 puan

Dolmabahçe'de kritik 3 puan

​Beşiktaş evinde Kayserispor'u 4 golle geçti.
Taraftarlar ayakta alkışladı

Taraftarlar ayakta alkışladı

Genç futbolcu, Kayserispor maçında örnek bir davranış sergiledi.
PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDPnin yeni İstanbul İl Başkanı oldu

Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Şampiyon Verstappen

Şampiyon Verstappen

​Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu.

Baba mirasını açıkladı: Tartışma cinayetle bitti.

​İsrail Başbakanı BAE'yi ziyaret ediyor.
Asitli saldırıya uğramıştı

Asitli saldırıya uğramıştı

Yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşıyla evlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.