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DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Kaybolan Miraç bulundu mu? Son dakika ailesi açıklama yaptı

Kaybolan Miraç’ın ailesinden çocuğun bulunduğu haberlerine tepki: Çocuğumuz bulunmadı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Ekiplerin küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte dün akşam küçük Miraç'ın bulunduğu yönünde asılsız haberler ortaya atıldı. Çocuklarının bulunmadığını açıklayan aile, arama çalışmalarına devam edilmesini istedi.

Haber Merkezi İHA
Evin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor.
Evin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor.

Olay, Kurban Bayramının birinci günü akşam saatlerinde Dicle’ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu.

DHA
Ekiplerin küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Miraç’ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç’ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Aramaya Jandarma, Koruyucular, AFAD, UMKE, su altı arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı bölgede hassas burunlu köpekler de dağ taş demeden küçük Miraç’ı arıyor.

Diyarbakır'da 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oynarken kayboldu
GÜNDEM
Diyarbakır'da 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oynarken kayboldu

“Oğlum bulunmadı aramaya devam etsinler”

4 yaşındaki Miraç’ın annesi Firdevs Çiçek, çocuğunun bulunmadığını ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam etmesi için çağrıda bulundu. Çiçek, "Çocuğum önceki gün akşam üzeri saat 17.00 civarı kapının önünde kuzenleriyle oynuyordu. Kardeşi ve kuzeni su içmeye geldi kapının önüne, su verdim onlara daha sonra Miraç nerede dedim, kapının önünde oynuyor dedi. Onların yanına gittim yalnız kalmasınlar diye, Miraç’ın nerede olduğunu sordum bilmiyoruz dediler. Sağa sola bakmaya başladım, hiçbir yerde bulamadım. Her yere baktım bulamadım Miraç’ımı.

İHA
Çocuklarının bulunmadığını açıklayan aile, arama çalışmalarına devam edilmesini istedi.
  • Miraç’ım hiçbir şekilde bulunmadı, hepsi yalan, bulamıyoruz onu. Herkese çağrım var Allah rızası için duyan gören kim varsa, benim oğlumu bulsunlar. Bayram günü saat 17.00’dan sonra hiç görmedim. Kim ne biliyorsa söylesin, lütfen oğlumu bulun. Durmasınlar, ara vermeden arasınlar bir yerde bulup getirsinler" dedi.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..

"Kimseyle bir düşmanlığım yok"

Kaybolan Miraç’ın babası Remzi Çiçek de kimse ile bir düşmanlığı veya alacak verecek meselesi olmadığını belirterek yetkililere seslendi.

Baba Çiçek, "Ben burada yoktum, çocuklarım Diyarbakır’dan buraya geliyor, aynı gün kayboluyor. Oğlumun hem kaybolduğunu hem de kaçırıldığını düşünüyorum, ben Cumhurbaşkanına, Bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum. Çocuğumun bulunmasını istiyorum, 2 gündür aç, susuz nerede ne yapıyor, kimin elinde nasıl yaşıyor bilmiyorum.

  • Yüreğim paramparça kalbim sıkışıyor, bulunmasını istiyoruz. Bulundu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söylüyorum, arama çalışmaları devam etsin. Hiçbir düşmanlığım yok, kimseden alacak vereceğim de yok" diye konuştu.

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