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Gündem Diyarbakırda 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oynarken kayboldu
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: 4 yaşındaki Miraç Çiçek ​evlerinin önünde oynarken kayboldu

Diyarbakır'da 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oynarken kayboldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu. Jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekiplerinin küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Arama kurtarma ekiplerinin Miraç’ı bulmak için başlattığı çalışmalar dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.
Arama kurtarma ekiplerinin Miraç’ı bulmak için başlattığı çalışmalar dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

Diyarbakır'daki olay, dün akşam saatlerinde Dicle’ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu.

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  • Miraç’ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç’ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin Miraç’ı bulmak için başlattığı çalışmalar dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

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