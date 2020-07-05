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Rize’de kaybolan çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu

Rize’de kaybolan çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu: İlçe merkezine doğru yürüyordu

Rize’nin İkizdere ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya kaybolduğu yerden 12 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine yakın bir noktada bulundu. Kaya, görevlilere piknik için gittikleri alanda dolaşırken düşüp bayıldığını, uyandığı zaman gece saatleri olduğunu anlattı. İlçe merkezine doğru yürümeye başlayan Kaya, bu esnada görevliler tarafından fark edildi.

Haber Merkezi İHA
11 yaşındaki İmam Can Kaya
11 yaşındaki İmam Can Kaya

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Tulumpınar köyünde bir çocuk kayboldu. İlçe merkezinde bulunan bir Kur’an kursunda okuyan öğrenciler piknik için köye gitti. Piknik esnasında Şanlıurfalı 11 yaşındaki kurs öğrencisi İmam Can Kaya’nın orada olmadığı görüldü. Etrafa bakınan kurs hocaları Kaya’yı göremeyince hemen jandarmaya haber verdi.

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Komando timi aramaya başladı

Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar arama köpeği Kır ile birlikte gece 00.00’e kadar yaptıkları aramada bir bulguya rastlayamadı. Sabahın ilk saatlerinde arama çalışmalarına devam etmek için ilçe merkezinde toplanan ekipler yola çıktı.

Yol kenarında yürürken bulundu

İlçe merkezinden 12 kilometre uzaklıktaki Tulumpınar köyüne hareket halinde olan ekipler yolda bir çocuğun kendilerine doğru yürüdüğünü görünce durdu. Dün kaybolan ve 18.00’dan beri aranan İmam Can Kaya olduğu anlaşılan çocuk ekipler tarafından İkizdere Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk kontrolleri yapılan Kaya’nın düşme sonucu açıldığı düşünülen yarası sarıldıktan sonra Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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İmam Can Kaya görevlilere piknik esnasında dolaşırken düşüp bayıldığını, uyandığı zaman gece saatleri olduğunu ve ilçe merkezine doğru yürümeye başladığını, bu esnada görevliler tarafından bulunduğunu anlattı.

11 yaşındaki İmam Can Kaya'nın düşmeden dolayı açılan kafası hastanede kontrol edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla bulunan İmam Can Kaya’nın babası Fevzi Kaya da oğlunun kaybolduğu haberini alınca yaşadığı Kayseri’den sabahın ilk saatlerinde Rize’ye geldi. Geldiği anda çocuğunun bulunduğunu öğrenen Kaya, mutluluğunu “Çocuğumu gördüm, iyidir Allah’a çok şükür. Durumu da iyi. Ben ne kadar mutlu olduysam bütün ekipler de o kadar mutlu oldular. Sağlık durumunda bir şey yok. Yüksekten düşmüş bayılmış. Uyandığında gece olmuş. Aynı yerde yatmış sabaha kadar, hiçbir yere gitmemiş, korkmamış. Jandarma da onu görünce şefkatle karşılamış” ifadeleriyle dile getirdi.

Şükürler olsun bulunduu

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı ise “Şükürler olsun ki dün gece saat 18.00 sularında jandarmamıza gelen bir ihbar sonucunda ilimizde ki ve ilçemizdeki tüm ekiplerimizle aradığımız yavrumuzu bulduk. Çocuğumuzun sağlık durumu gayet iyi, ufak tefek birkaç yarası var. Önce ilçe Devlet Hastanemiz’de gerekli müdahaleler yapıldı. Şimdi daha geniş kapsamda bir muayene için il merkezine sevk edildi” dedi.

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