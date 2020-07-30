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Gündem İkranur Tirsi soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı
GİRESUN

Giresun haberleri: İkranur Tirsi soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı

İkranur Tirsi soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı.

Haber Merkezi DHA
İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.
İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi.

Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Adli Tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesine yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Giresun'da dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı
GÜNDEM
Giresun'da dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu açıklandı


20 kişiden DNA örneği alındı

İçişleri Bakanlığının talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor.

Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. Özel ekibin olay bölgesindeki araştırmaları da sürüyor.

Kayıp İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu
OYNAT 00:00
Kayıp İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Kızının cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu.


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