Diyarbakır’da 14 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 11 kilo esrar ve 3 buçuk kile skunk maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 23 olay meydana gelirken 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Operasyonlar neticesinde 11 kilo esrar maddesi, 3 buçuk kilo skunk maddesi, 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.