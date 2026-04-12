Malatya’da torbacı operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar sonrası operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, bir ikamet ve bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda bin 499 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.