Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.