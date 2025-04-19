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Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 2'si ağır 6 yaralı

17:5519/04/2025, Cumartesi
DHA
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Büyük kavgada 6 kişi yaralandı.
Büyük kavgada 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde komşu aileler arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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