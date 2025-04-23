Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM: 'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiasını yalanladı

DMM: 'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiasını yalanladı

21:5023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
İletişim Başkanlığı, ‘AFAD'ın tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, ‘AFAD'ın tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı.' iddiası doğru değildir. Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur” açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘AFAD, büyük deprem beklediği için tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı.' iddiası doğru değildir.

Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur. AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi, ‘Büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle ‘acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir.


Resmi bilgilendirmeler yalnızca AFAD ve yetkili kurumlar tarafından yapılmakta olup, bu kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz” denildi.


#İletişim Başkanlığı
#AFAD
#AFAD personeli
#İstanbul
#Deprem
#Acil kod
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Depreme evde, arabada, metroda, hastanede, dışarda yakalanılması durumunda ne yapılmalı? AFAD deprem anında yapılması gerekenleri açıkladı