DMM: 'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiasını yalanladı

Bahse konu iddia halkı endişeye sevk etmeyi amaçlayan dezenformasyondur. AFAD Başkanlığı tarafından, ses kaydında iddia edildiği gibi, ‘Büyük bir deprem olacak' şeklinde iletilmiş herhangi bir mesaj veya bu nedenle ‘acil koduyla İstanbul'a personel sevki' talimatı söz konusu değildir.