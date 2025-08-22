DMM'den 'Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı' iddialarına yalanlama: Yargı süreci devam ediyor

"TEC'in tüm faaliyetleri, gelir ve harcamaları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmakta, Sayıştay tarafından denetlenmekte ve TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir gelir kaybı ya da 'buharlaşma' mümkün değildir. Tekrar hatırlamak gerekirse tahkim davasında Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmuş, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddiaları kabul edilmiş ve Irak'ın da Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedilmiştir.