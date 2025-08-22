DMM'den 'Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı' iddialarına yalanlama: Yargı süreci devam ediyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Tahkim davasında Irak'ın da Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildiği vurgulanıp, "Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir" denildi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan bu iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı kara propaganda niteliğinde olduğu belirtildi.
BOTAŞ'ın 2014-2018 tarihleri arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılatın 1,48 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ilgili tahkim kararında da Türkiye'nin petrol sevkiyatından 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiğine dair bir ifadenin bulunmadığı aktarıldı.
"Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir"
İddiaya konu edilen TEC'in tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: