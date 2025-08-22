Yeni Şafak
DMM'den 'Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı' iddialarına yalanlama: Yargı süreci devam ediyor

21:2422/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
AA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Tahkim davasında Irak'ın da Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildiği vurgulanıp, "Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir" denildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan bu iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı kara propaganda niteliğinde olduğu belirtildi.

BOTAŞ'ın 2014-2018 tarihleri arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılatın 1,48 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ilgili tahkim kararında da Türkiye'nin petrol sevkiyatından 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiğine dair bir ifadenin bulunmadığı aktarıldı.

"Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir"

İddiaya konu edilen TEC'in tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEC'in tüm faaliyetleri, gelir ve harcamaları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmakta, Sayıştay tarafından denetlenmekte ve TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülmektedir. Dolayısıyla herhangi bir gelir kaybı ya da 'buharlaşma' mümkün değildir. Tekrar hatırlamak gerekirse tahkim davasında Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmuş, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddiaları kabul edilmiş ve Irak'ın da Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedilmiştir.
Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir. Yargı süreci devam eden uluslararası bir mesele üzerinden kamuoyuna maddi gerçeklerle bağdaşmayan, yanıltıcı ve kasıtlı iddialar servis edilmesi, ülkemizin çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Kamuoyunun, resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi, asılsız ve siyasi saiklerle dolaşıma sokulan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."


