DMM'den 'Kart harcamalarını AA hesapladı' algılarına yalanlama: Veriler Bankalararası Kart Merkezi'nden temin edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştirildi. Bu gelişme sonrası verileri Anadolu Ajansı'nın (AA) 'kendisinin hesapladığı' iddiaları dolaşıma sokuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, verilerin Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
"BKM'ye anlık olarak yansımamaktadır"
Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan verilerin, Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: