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DMM'den 'Kart harcamalarını AA hesapladı' algılarına yalanlama: Veriler Bankalararası Kart Merkezi'nden temin edildi

DMM'den 'Kart harcamalarını AA hesapladı' algılarına yalanlama: Veriler Bankalararası Kart Merkezi'nden temin edildi

19:313/04/2025, jeudi
G: 3/04/2025, jeudi
AA
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DMM'den "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiasına yalanlama geldi.
DMM'den "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiasına yalanlama geldi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştirildi. Bu gelişme sonrası verileri Anadolu Ajansı'nın (AA) 'kendisinin hesapladığı' iddiaları dolaşıma sokuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, verilerin Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"BKM'ye anlık olarak yansımamaktadır"

Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan verilerin, Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Ajansı'nın ulaştığı 28 milyar lira, 2 Nisan 2025 günü saat 17.00'ye kadar takas sistemine yansıyan veriyi ifade etmektedir. BKM'nin Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi, bir banka kartının başka bir banka POS'u veya ATM'sinde kullanılması durumunda devreye girmektedir. Bu sistem, toplam kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'ini kapsamaktadır. Aynı bankaya ait kart ve POS cihazı arasında yapılan işlemler, bankaların kendi iç sistemleri üzerinden yürütülmekte ve BKM'ye anlık olarak yansımamaktadır. Geri kalan yüzde 45'i teşkil eden bankaların kendi ödeme sistemlerindeki veriler, BKM'ye iletildikten sonra en az 5 gün sonrasında raporlanabilmektedir. Dolayısıyla verileri Anadolu Ajansı'nın kendisinin hesapladığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."


#Bankalararası Kart Merkezi
#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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