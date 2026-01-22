Yeni Şafak
Doğu Anadolu beyaza büründü: 5 ilde 147 yerleşim yeri kapandı

11:33 22/01/2026, Perşembe
Kar yağışı Doğu Anadolu’da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı Doğu Anadolu’da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da, 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da önceki günlerde yağan karla birlikte kapanan birçok mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, kar yağışıyla kapanan 45 mahalle yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 4, Arpaçay'da 1, Akyaka'da 2, Digor'da 3, Kağızman'da 7 ve Sarıkamış ilçesinde 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için tipiye rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da karla kaplanan köy yollarında çalışma devam ediyor.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, önceki gün kar ve tipiden kapanan 110 köy yolunda çalışma yaptı.

Ekipler, 88 köy yolunu ulaşıma açtı, 22 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, karla mücadele çalışması yapan ekipleri ziyaret etti.

Şimşek, köylerdeki vatandaşlarla sohbet edip Vali Önder Bozkurt'un selamını iletti.

Tunceli

Tunceli’de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 6 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan

Erzincan'da kar nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 35 araç ve 92 ekiple köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

