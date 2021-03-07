Gündem Dolandırıcıların son yöntemi WhatsApptan yayılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi yalanına kanmayın
3. SAYFA

Dolandırıcıların son yöntemi: WhatsApp'tan yayılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi' yalanına kanmayın

Bir spor markasının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiğini içeren mesaj WhatsApp'ta hızla yayılıyor. Ancak uzmanlar asılsız olan bu mesajdaki linke tıklanmaması konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Son günlerde WhatsApp'ta, “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!”başlıklı bir mesaj özellikle kadınlar arasında sıkça dolaşıyor. Çünkü bu linke tıklayanlar 'Hediyeyi kazanmak için bu mesajı WhatsApp'tan 5 grup ve 20 kişiye gönder' uyarısıyla karşılaşıyor.

Böyle bir iletiyi alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender’ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen linke tıklanmaması gerektiğini söyledi.

Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

  1. Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.
  2. WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.
  3. Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.
  4. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.


Vatandaşın banka hesaplarını casus yazılımı ile ele geçiren çeteye operasyon
GÜNDEM
Vatandaşın banka hesaplarını casus yazılımı ile ele geçiren çeteye operasyon

İşadamı Fahreddin Tivnikli vefat etti
GÜNDEM
İşadamı Fahreddin Tivnikli vefat etti

Sahte alışveriş siteleriyle dolandırdılar: 29 kişi adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Sahte alışveriş siteleriyle dolandırdılar: 29 kişi adliyeye sevk edildi

Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.