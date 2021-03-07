Dolandırıcıların son yöntemi: WhatsApp'tan yayılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi' yalanına kanmayın

Son günlerde WhatsApp'ta, “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!”başlıklı bir mesaj özellikle kadınlar arasında sıkça dolaşıyor. Çünkü bu linke tıklayanlar 'Hediyeyi kazanmak için bu mesajı WhatsApp'tan 5 grup ve 20 kişiye gönder' uyarısıyla karşılaşıyor.

Böyle bir iletiyi alan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender’ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen linke tıklanmaması gerektiğini söyledi.

Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez. WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır. Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.





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