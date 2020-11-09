Sahte alışveriş siteleriyle dolandırdılar: 29 kişi adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde sahte alışveriş siteleri kurup, ‘oltalama’ yöntemiyle ucuza ürün satma vaadi ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiren şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda Özel Harekat Polisleri'nin de katılımıyla belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

DHA Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve banka kartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. 350 bin TL değerindeki bir otomobile de el koyuldu.

DHA 2'si kadın 29 kişi, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne çıkarıldı.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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