Dolmabahçe zirvesi dünya basınında: Zirvenin kazananı Erdoğan ve Türkiye

Dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesi, dünya kamuoyunun dikkatini İstanbul'a çevirdi. Uluslararası basın, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü ön plana çıkararak, iki tarafın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle aynı masaya oturduğuna dikkat çekti. İstanbul’da kurulan barış masası, Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendirildi.
Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri dün bir gün rötarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. 2022’den sonra ilk kez bir araya gelen Kiev ve Moskova biner kişilik esir takasında anlaştı. Ateşkes müzakereleri ise devam edecek.
Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri dün bir gün rötarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. 2022’den sonra ilk kez bir araya gelen Kiev ve Moskova biner kişilik esir takasında anlaştı. Ateşkes müzakereleri ise devam edecek.
Dünya basının en önemli gündem maddesi
Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği zirve bugün dış basının en önemli gündem maddesi oldu.
AL Jazeera Türkiye'nin dengeleyici rolüne dikkat çekti
Al Jazeera, barış görüşmelerinde Türkiye'nin dengeleyici rolüne dikkat çekti ve "Türkiye savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek verip, Rusya ile ilişkilerini sürdürerek bir önemli bir denge kurdu. İstanbul'daki toplantı, Şubat 2022'den bu yana gerçekleşen ilk doğrudan görüşmeydi. Bu toplantılara Türkiye'nin de ev sahipliği yapması, ülkenin dünyanın en önemli jeopolitik çatışmalarından birine çözüm arayışında oynadığı merkezi rolü vurguluyor. Putin ve Zelenski'nin Türk topraklarında doğrudan bir araya gelmesi Türkiye için güçlü bir haftanın kapanışı olurdu ancak analistler yine de ülkenin sürecin merkezinde yer almasının bir zafer olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.
"Zirvenin kazananı Erdoğan"
İsviçre merkezli yayın kuruluşu Nau 'Putin gelmese bile İstanbul toplantısının gerçek kazananı Erdoğan' başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı;
"Uzmanlar, Erdoğan’ı Putin ve Zelenski arasındaki güncel diplomatik çekişmenin asıl kazananı olarak görüyor. Son yıllarda her iki tarafın da güven duyduğu tek devlet başkanı olarak kendini kanıtlayan Erdoğan her iki taraf için de “dürüst bir arabulucu” olarak kabul ediliyor.
Putin şahsen katılmasa da Erdoğan Kremlin ile yakın temasını sürdürüyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin Türkiye’de müzakere yürütüyor olması, Erdoğan için diplomatik bir başarı olarak değerlendiriliyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Erdoğan’ın rolünü övdü ve Türkiye’ye daha fazla savunma sanayii siparişi verilmesi çağrısında bulundu. Bu durum, ülkeye jeopolitik avantajlar sağlıyor."