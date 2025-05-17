Dolmabahçe zirvesi dünya basınında: Zirvenin kazananı Erdoğan ve Türkiye

Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri dün bir gün rötarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. 2022’den sonra ilk kez bir araya gelen Kiev ve Moskova biner kişilik esir takasında anlaştı. Ateşkes müzakereleri ise devam edecek.





Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri dün bir gün rötarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. 2022’den sonra ilk kez bir araya gelen Kiev ve Moskova biner kişilik esir takasında anlaştı. Ateşkes müzakereleri ise devam edecek.





Dünya basının en önemli gündem maddesi





Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği zirve bugün dış basının en önemli gündem maddesi oldu.





İngiliz yayın kuruluşu BBC, Avrupa'nın son yıllarda gördüğü en kanlı savaşın ardından dün İstanbul'da barış için küçük de olsa bir adım atıldığını vurgulayarak "Türkiye ve ABD'nin teşviki tarafları bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.









AL Jazeera Türkiye'nin dengeleyici rolüne dikkat çekti





Al Jazeera, barış görüşmelerinde Türkiye'nin dengeleyici rolüne dikkat çekti ve "Türkiye savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek verip, Rusya ile ilişkilerini sürdürerek bir önemli bir denge kurdu. İstanbul'daki toplantı, Şubat 2022'den bu yana gerçekleşen ilk doğrudan görüşmeydi. Bu toplantılara Türkiye'nin de ev sahipliği yapması, ülkenin dünyanın en önemli jeopolitik çatışmalarından birine çözüm arayışında oynadığı merkezi rolü vurguluyor. Putin ve Zelenski'nin Türk topraklarında doğrudan bir araya gelmesi Türkiye için güçlü bir haftanın kapanışı olurdu ancak analistler yine de ülkenin sürecin merkezinde yer almasının bir zafer olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.









"Zirvenin kazananı Erdoğan"





İsviçre merkezli yayın kuruluşu Nau 'Putin gelmese bile İstanbul toplantısının gerçek kazananı Erdoğan' başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı;





"Uzmanlar, Erdoğan’ı Putin ve Zelenski arasındaki güncel diplomatik çekişmenin asıl kazananı olarak görüyor. Son yıllarda her iki tarafın da güven duyduğu tek devlet başkanı olarak kendini kanıtlayan Erdoğan her iki taraf için de “dürüst bir arabulucu” olarak kabul ediliyor.





Putin şahsen katılmasa da Erdoğan Kremlin ile yakın temasını sürdürüyor. Rus ve Ukraynalı heyetlerin Türkiye’de müzakere yürütüyor olması, Erdoğan için diplomatik bir başarı olarak değerlendiriliyor.





NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Erdoğan’ın rolünü övdü ve Türkiye’ye daha fazla savunma sanayii siparişi verilmesi çağrısında bulundu. Bu durum, ülkeye jeopolitik avantajlar sağlıyor."





"Erdoğan bölgesel bir aktöre dönüşüyor"





Yunan medyası da Türkiye'nin uluslararası diplomatik sahnedeki yükselişine dikkat çekti. Liberal gazetesi "Erdoğan bölgesel bir aktöre dönüşüyor, Atina ise yeni bir sahneyle karşı karşıya" başlıklı haberinde "Geçen hafta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için son derece verimli geçti. Ukrayna-Rusya görüşmeleri İstanbul’u küresel diplomasinin merkezine taşıdı, Avrupalılar ile İran arasındaki görüşmelere de yine İstanbul ev sahipliği yaptı, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi Antalya’da düzenlendi. Aynı anda Ankara, Trump’ın Netanyahu’dan uzaklaşmasını ve İsrail’in ilk yurt dışı ziyaret programından dışlanmasını memnuniyetle izledi." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;





"Trump’ın Erdoğan’a en büyük "hediyesi", Suriye devlet başkanı Şara ile görüşmesi ve Suriye’ye yönelik Amerikan yaptırımlarını kaldırdığını açıklaması oldu. Trump, bu kararını Erdoğan’ın ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın telkinlerine dayandırdı. Hatta Riyad’daki görüşmeye Erdoğan’ı da telekonferans yoluyla davet ettiler. Bu adımla Amerikan Başkanı, yalnızca Türkiye’nin Suriye’deki rolünü tanımakla kalmadı; aynı zamanda ABD’nin Suriye’den asker çekebileceğinin sinyalini verdi.









2022’den sonra ilk kez gerçekleşen Ukrayna-Rusya zirvesinin İstanbul’da yapılacağı haberi, Türkiye için bir başka önemli gelişmeydi. Trump bu gelişmeyi övdü ve zirve liderler düzeyinde gerçekleşirse İstanbul’a gitmeye hazır olduğunu açıkladı.





Mesele sadece Trump’ın bölgesel konulara yönelik yeni yaklaşımı değil. Avrupa ülkeleri de yeni şartlar karşısında Türkiye’ye yöneliyor. Türk savunma sanayisinin 'ReArm EU' gibi programlara katkısı ile önemli eksiklerine çözüm sağlayabileceği düşünülüyor. Bu gelişmeler, doğal olarak Atina tarafından da göz ardı edilemeyecek yeni gerçeklikler yaratıyor.





ABD ile Türkiye ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi ve Trump’ın planladığı şekilde yeni bir stratejik çerçeveye oturtulması, ayrıca Avrupa ortaklarının Türkiye ile askeri düzeyde iş birliği yapmaya istekli olması, Yunanistan açısından zorlu ve elverişsiz bir ortam yaratıyor."



