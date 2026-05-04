Don uyarısına karşı seracılardan tüllü önlem

4/05/2026, Pazartesi
IHA
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Burdur genelinde yapılan don uyarısının ardından seracılar fidelerini korumak için tül ile önem aldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün gece saatlerinden itibaren Burdur ve çevrelerinde yer yer hafif zirai don uyarısında bulunuldu.

Dün il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından seracılar, zirai don olayından etkilenmemek için fidelerini tül ile kapatarak koruma altına aldı.

Kozluca köyünde yaşayan ve seracılıkla uğraşan Ömer Varol, "Seramızı dondan korumak için tülümüzü örttük. Bu tülleri artık havalar düzeldiği zaman kaldıracağız" dedi.




