Bakan Yumaklı duyurdu: Yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

19:0730/04/2026, Perşembe
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 352 milyon 625 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun kadim üretim geleneğini destekleyip çiftçinin her adımında yanında yürüdüklerini belirten Yumaklı,
"1 milyar 352 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) için 1 milyar 208 milyon 231 bin lira, zirai don desteği için 93 milyon 200 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 30 milyon 735 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 20 milyon 459 bin lira olmak üzere toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin lira ödeme yapılacak.
Kimlik numarasının son hanesi "0" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0,1,3,5,7,9" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.


