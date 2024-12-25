‘Dönüş’ personeline özel eğitim

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinde insan hakları temelli bir sürecin yürütülebilmesi hedeflendi. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), süreci yürütmesi planlanan personelin eğitim ve takibini sağlayacak ortak bir girişime imza attı. İlk aşamada sahada görev alacak uzmanlara yönelik “Temel hak ve özgürlükler”, “Uluslararası göç hukuku” ve “Hassas gruplarla iletişim” konularında eğitim programları düzenlenecek. Bu şekilde her aşaması uluslararası kurumlar tarafından izlenen süreçte olası yol kazalarının önüne geçilecek. İmzalanan protokolle iki kurumun ortak sorumluluk anlayışı ile göçmenlere ilişkin farkındalığı artırması ve hak temelli göç yönetimine katkı sunması bekleniyor.