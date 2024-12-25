Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
‘Dönüş’ personeline özel eğitim

‘Dönüş’ personeline özel eğitim

Oğuzhan Ürüşan
04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu , Suriyeli vatandaşların dönüş süreci için görevlendirilen personellerin eğitim ve takibini sağlayacak ortak bir girişime imza attı.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinde insan hakları temelli bir sürecin yürütülebilmesi hedeflendi. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), süreci yürütmesi planlanan personelin eğitim ve takibini sağlayacak ortak bir girişime imza attı. İlk aşamada sahada görev alacak uzmanlara yönelik “Temel hak ve özgürlükler”, “Uluslararası göç hukuku” ve “Hassas gruplarla iletişim” konularında eğitim programları düzenlenecek. Bu şekilde her aşaması uluslararası kurumlar tarafından izlenen süreçte olası yol kazalarının önüne geçilecek. İmzalanan protokolle iki kurumun ortak sorumluluk anlayışı ile göçmenlere ilişkin farkındalığı artırması ve hak temelli göç yönetimine katkı sunması bekleniyor.

STK’LAR DA SÜRECE DAHİL

Sürecin yönetiminde kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da bu iş birliği sürecine dâhil olacak.




#Suriye
#Suriyeli
#Göç İdaresi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı belli oldu: 2025 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?