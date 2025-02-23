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Dört gençten biri risk altında: Dijital bağımlılık artıyor

Dört gençten biri risk altında: Dijital bağımlılık artıyor

Saliha Engin
04:0023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
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İlke Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), “Dijital Bağımlılık ve Eğitim: Sorunlar, Eğilimler ve Politika Önerileri” raporu hazırladı.

Çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşan dijital bağımlılık, büyük bir soruna dönüştü. Bu soruna dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla İlke Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), “Dijital Bağımlılık ve Eğitim: Sorunlar, Eğilimler ve Politika Önerileri” raporu hazırladı.

BİLİNÇLİ KULLANILMALI

Türkiye’deki çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini analiz eden rapora göre, dünya genelinde çocukların günlük ekran süresinin Kovid-19 salgını sürecinde yüzde 50 arttı. Raporda, çocukların dijital dünyada giderek daha çok vakit geçirdiğine dikkat çekildi. Lise öğrencileri ise, adeta dijital kıskaçta. Rapora göre, lise öğrencilerinin yüzde 50’si sosyal medya bağımlılığı riski taşırken ortaokul öğrencilerinin ise yüzde 35’i sosyal medya bağımlılığı açısından risk grubunda. Her 4 öğrenciden 1’i dijital oyun bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya. EPAM tarafından yayımlanan rapor, dijital bağımlılığın eğitim politikaları çerçevesinde nasıl ele alınması gerektiğine dair somut öneriler sunuyor. Bu önerilerden bazıları ise şöyle: Çocukları dijital cihazları bilinçli ve dengeli kullanıma teşvik edecek bir dijital okuryazarlık müfredatı hazırlanmalı ve öğretim programına ivedilikle dahil edilmelidir. Okullarda dijital bağımlılıkla mücadele için erken teşhis ve müdahale mekanizmaları geliştirilmelidir.

LİSELİ KIZLAR RİSKLİ GRUPTA

Raporu Doç. Dr. Yavuz Samur birlikte hazırlayan Araştırmacı Zeynep Yalçıntaş, lise çağındaki kız öğrencilerin sosyal medya bağımlılığının çok riskli grupta olduğunu ifade etti. Yalçıntaş, bu riskin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu söyledi. Ortaokul çağındaki kız öğrencilerde de benzer bir yaygınlık olduğunu ifade eden Yalçıntaş, ortaokul ve lisede erkek öğrencilerin dijital oyun bağımlılığının ise kızlara oranla daha yüksek olduğunu söyledi.




#Toplum
#Teknoloji
#bağımlılık

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