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RTÜK Başkanı Şahin'den yayını durdurulan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den yayını durdurulan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine ilişkin açıklama

15:3222/02/2025, Cumartesi
AA
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Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında mevcut bölümlerinin yayınını ve yeni bölümlerinin çekilmesini durdurdu.
Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında mevcut bölümlerinin yayınını ve yeni bölümlerinin çekilmesini durdurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına ilişkin, "Mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir" ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulması kararına ilişkin açıklamada bulundu.


Diziye, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığını belirten Şahin, şeref ve haysiyetin, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerler olduğunu kaydetti.


Şahin, kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıların kimi zaman yazıyla gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlarla ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin.

RTÜK önemli sorumlulukları olan bir kurum

Yasaların, kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda RTÜK'e önemli sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Şahin, "Belirtmek gerekir ki özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir" ifadesini kullandı.


RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu' başlıklı 6'ncı maddesi, 'Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.' hükmünü içermektedir. Ayrıca, Anayasa'nın 'Mahkemelerin Bağımsızlığı' başlıklı 138'inci maddesi 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' hükmünü içermektedir. Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir.​​​​​​​"

#"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"
#Ebubekir Şahin
#NOW TV
#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

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