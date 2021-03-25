Gündem Durakta durmayan otobüs şoförü "Akıllı ol" diyerek yolcunun üzerine yürüdü
İSTANBUL

Durakta durmayan otobüs şoförü "Akıllı ol" diyerek yolcunun üzerine yürüdü

Eminönü’nde otobüs şoförü, “Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Durakta durmayan otobüs şoförü Akıllı ol diyerek yolcunun üzerine yürüdü
Durakta durmayan maganda şoför yolcunun üzerine yürüdü.

İddiaya göre, Eminönü İskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. İskele durağında durmak istemeyen otobüse binen Karagüdekoğlu, şoföre durakta durması gerektiğini söyledi.

YOLCUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine sinirlenen şoför, yolcunun üzerine yürüyerek “Akıllı ol” dedi. O anları cep telefonu ile kayıt eden Karagüdekoğlu, otobüs durağında durması gerektiğini söyledi. Şoförün o anlarda maskesi olmadığı da görüntülere yansıdı. Otobüs şoförü "Durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” derken, olayın ardından Karagüdekoğlu İBB Beyaz Masa’ya şikayette bulunduğunu ifade etti.
YOLCUYU GÖRÜNCE KAFASINI ÇEVİRİYOR
Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışan Ekrem Karagüdekoğlu, “Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar. "

KİME ŞİKAYET EDERSEN ET DİYOR

"Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana ’hep aynısını yapıyorsun’ dedi. Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu. Ben şikayetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.

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