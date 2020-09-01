Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi Bir insanı kısa sürede öldürebilecek etkiye sahip olan, kimyasal silahların ayrıştırılması, doping ve kozmetik sektöründe de kullanılan kobra yılanı zehri kaçakçıları, kaçakçıların da iştahını kabartıyor. Edirne'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan beş şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 15:44 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 16:11 DHA