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Gündem Edirnede 65 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
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Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Bir insanı kısa sürede öldürebilecek etkiye sahip olan, kimyasal silahların ayrıştırılması, doping ve kozmetik sektöründe de kullanılan kobra yılanı zehri kaçakçıları, kaçakçıların da iştahını kabartıyor. Edirne'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan beş şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Edirne'de 6.5 milyon lira değerinde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yurda kaçak olarak sokulmuş kobra yılanı zehribulunduğunu belirledi. Kısa süreli takinin sonunda otomobil 1'inci Murat Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 230 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

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Kobra zehiri nedir?


Otomobilde bulunan A.C., M.K., N.S., T.A. ve M.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 6 milyon 430 bin lira olduğu belirtildi.

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  • Emniyetteki sorgurılarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.


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