Edirne'de film gibi olay: Nehre düştü arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı

Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşı tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla nehrin kenarına gelen B.A. (17) burada bir süre vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada sudan çıkmak için çabalayan B.A.'ya arkadaşı Gökay Erol yardım etti. Erol, nehir kenarındaki bir ağaçtan kırdığı dalı B.A.'ya uzatarak sudan çıkmasını sağladı.

Olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrolde B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri de gencin ailesine haber verdi.

Gökay Erol, arkadaşının dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi.