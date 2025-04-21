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Edirne'de film gibi olay: Nehre düştü arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı

Edirne'de film gibi olay: Nehre düştü arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı

08:4621/04/2025, Pazartesi
AA
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Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı.
Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı.

Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşının nehir kenarındaki bir ağaçtan kırdığı dalı uzatmasıyla kurtarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşı tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla nehrin kenarına gelen B.A. (17) burada bir süre vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada sudan çıkmak için çabalayan B.A.'ya arkadaşı Gökay Erol yardım etti. Erol, nehir kenarındaki bir ağaçtan kırdığı dalı B.A.'ya uzatarak sudan çıkmasını sağladı.

Olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrolde B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri de gencin ailesine haber verdi.

Gökay Erol, arkadaşının dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi.

Kendisinden yardım isteyen arkadaşını kurtarmak için çabaladığını anlatan Erol, "O sırada ağaçtan dal kırıp arkadaşıma uzattım ve kıyıya çektim. Lunaparka gidecektik, öncesinde gezmek için nehir kenarına geldik. Sonra da bu olayı yaşadık." diye konuştu.

#Edirne
#Tunca Nehri
#Gökay Erol
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