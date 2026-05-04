Eğitim öğretime fırtına engeli: Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar 4 gün tatil edildi

20:044/05/2026, الإثنين
Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi. Valilik, hasar gören okul binalarının onarımı için 5 Mayıs’tan itibaren tüm eğitim kurumlarında geçici olarak eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."


