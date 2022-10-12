EGM'den Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın vefat eden polis memuru ile ilgili iddialarına cevap: İnsanlık dışı bir yalan

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın Osmaniye'de intihar eden polis memuruna ilişkin iddialarına cevap verdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Pehlivan'ın vefat eden polis memuruyla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek "Son dönemde bu tür dezenformasyon ve asılsız yazılarıyla Bakanlığımızı ve Emniyet Teşkilatımızı hedef alan Pehlivan, hasmane tutumunu bu kez hayatını kaybeden personelimiz üzerinden insanlık dışı yalan üzerinden bir kez daha ortaya koymuştur." denildi.

"SİLAHI MUHAFAZA ALTINA ALINARAK PSİKOLOĞA SEVK EDİLMİŞTİR"

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vefat eden personelimiz, 16.06.2022 günü Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğimizde, beylik tabancasını mesai arkadaşlarına doğrultarak doldur-boşalt yapmış, çevresine zarar verebileceği ihtimali üzerine silahı muhafaza altına alınarak psikologa sevk edilmiştir. Yapılan psikolog görüşmesinde, personelimize “anksiyete öfke kontrol bozukluğu aktif psikopatoloji” tanısı konularak tedavisine başlanmış, ardından Kadirli ilçesinden tedavisine daha rahat şekilde devam edebileceği Hasanbeyli ilçesine ataması yapılmıştır.

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"DOKTOR RAPORUNUN BİTİŞİNİN ARDINDAN GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR"

Yunus Emre Örs, 21.09.2022 günü kendisine verilen psikiyatri ilaçlarını dozajının üzerinde kullanmış ve zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, doktor raporunun bitişinin ardından Polis Merkezi Amirliğinde görevine yeniden başlamıştır.

Polis Memurumuz, 3.10.2022 saat 08.45’te, kulaklığını almak bahanesiyle Polis Memuru H.K.’dan aracının anahtarını istemiş, daha sonra aracın torpidosunda bulunan H.K.’nın üzerine zimmetli zati demirbaş tabancası ile hayatına son vermiştir.

"BİR MİLLETVEKİLİ YA DA YAKINLARIYLA SORUN YAŞAMAMIŞTIR"

Personelimiz, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi görevi sırasında, bir milletvekili veya yakınları ile herhangi bir sorun yaşamamıştır.

Hepimizi derinden üzen intihar ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

Bu kasıtlı yalan ve teşkilatımızı hedef alan haberlerin son bulmayacağını biliyoruz.

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Suç ve suçlularla mücadele eden teşkilatımız yalan ve yalancılarla da mücadele etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bir köşe yazısında yer alan polis memurumuz ile ilgili iddialar hakkında⬇️ pic.twitter.com/nScSFrFBQh — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 12, 2022