Ekrem İmamoğlu'ndan toplu taşımaya bürokrat zammı: AK Parti ve MHP veto edecekti

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.

Zammı AK Parti ve MHP engellemesin diye Meclis'e getirmediler

Zam kararının UKOME'de alınmasının nedeni İBB Meclisinden AK Parti ve MHP üyelerinin çoğunlukta olması. Zam kararının Meclis'ten geçmeyeceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zammı bürokratlara hazırlatıp yürürlüğe koyacak. UKOME'de 10 İBB bürokratı ve 10 da diğer kurumlardan gelen bürokrat bulunuyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden bir üyenin de bulunduğu UKOME toplantısında oy çokluğu ile alınan karar Meclis'e gelmeden Ekrem İmamoğlu ya da İBB Genel Sekreterinin imzası ile yürürlüğe girecek.

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