Gündem Ekrem İmamoğlundan toplu taşımaya bürokrat zammı AK Parti ve MHP veto edecekti
İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu'ndan toplu taşımaya bürokrat zammı: AK Parti ve MHP veto edecekti

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis'inde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP'nin zam kararını veto edeceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zammı Meclise getirmeden bürokratlar üzerinden düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu, 500T otobüs hattı şoförleriyle bir araya gelmişti.
İmamoğlu, 500T otobüs hattı şoförleriyle bir araya gelmişti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.

Zammı AK Parti ve MHP engellemesin diye Meclis'e getirmediler

Zam kararının UKOME'de alınmasının nedeni İBB Meclisinden AK Parti ve MHP üyelerinin çoğunlukta olması. Zam kararının Meclis'ten geçmeyeceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zammı bürokratlara hazırlatıp yürürlüğe koyacak. UKOME'de 10 İBB bürokratı ve 10 da diğer kurumlardan gelen bürokrat bulunuyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden bir üyenin de bulunduğu UKOME toplantısında oy çokluğu ile alınan karar Meclis'e gelmeden Ekrem İmamoğlu ya da İBB Genel Sekreterinin imzası ile yürürlüğe girecek.

Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi: İmamoğlu İstanbulluları aldattı
GÜNDEM
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10 Şubat'ta uygulanmaya başlanacak tarife

  • Yeni toplu ulaşım tarifesinin, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
  • 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.
  • Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.
  • Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.
  • Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.
  • Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak.
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