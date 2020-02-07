Gündem Tevfik Göksudan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi İmamoğlu İstanbulluları aldattı
İSTANBUL

Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi: İmamoğlu İstanbulluları aldattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yapıltığı yüzde 35'lik zammı eleştiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını kararın İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığını söyledi. Göksü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak

"Akıllara şu soru gelebilir; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Erkem İmamoğlu
İBB Başkanı Erkem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?

İBB'nin bu zam kararı ardından sosyal medyadan açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmaıdğını belirterek zam kararının belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) tarafından alındığını kaydetti. "Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile yapıldı. Meclis'in böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullanan Göksü, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
GÜNDEM
İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
İstanbulluları aldattı

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