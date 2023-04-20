Elbistan'da depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor

Elbistan'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 100 dönüm alana kurulu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, depremin ardından ilk kurulan çadır kent oldu. Yaklaşık 60 dönümlük alana 880 çadır kurularak 2 bin 435 afetzede yerleştirildi.

İlçede daha sonra 7 mahallede konteyner kentlerin hizmete girmesiyle Millet Bahçesi'ndeki çadırlarda kalan afetzedeler, konteyner kentlere alındı.

Millet Bahçesi'nde bulunan çadırlar da ekipler tarafından kısa süre içinde toplandı. Çevre temizliği yapılan millet bahçesinde Elbistan Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde rekreasyon çalışmaları yapılarak vatandaşlara dinlenme ve yaşam alanı oluşturulacak.

Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine Elbistan'da depremlerden sonra 6 çadır kentin oluşturulduğunu ve afetzedelerin alanda barınmaya başladığını söyledi.





Depremin ilk anında vatandaşları acil şekilde çadırlara yerleştirdiklerini belirten Gürbüz, "Depremin ilk günlerinde hava sıfırın altında 30 dereceleri gördü ve ciddi bir sorundu. Bölgede kurulan ilk çadırlarımızı da bu hafta içinde kaldırdık. Vatandaşlarımızı konteynere yerleştirdik. Kira yardımı almak isteyenleri de kira yardımıyla kalıcı konutlara yönlendirdik. Elbistan'da kurulu 6 noktadaki çadır alanımızdan en büyük 2 noktayı kaldırdık. Bayramdan sonra inşallah şehirde çadır bırakmak istemiyoruz. Konteynerlerimiz var. Talep eden vatandaşlarımıza konteyner tahsisi gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Depremle Elbistan'ın alt yapısının ve Millet Bahçesi'ndeki bazı alanların zarar gördüğünü anlatan Gürbüz, belediye olarak bölgeyi tekrar eski haline getireceklerini kaydetti.

Gürbüz, millet bahçesinin yürüyüş ve bisiklet yolları ile vatandaşların rahatlıkla vakit geçirebilecekleri yaşam alanı olacağını dile getirdi.

İlçede hayatı normale döndürmek zorunda olduklarına işaret eden Gürbüz, şunları söyledi:

"Bu anlamda rekreasyon alanları vatandaşlarımızın vazgeçemeyecekleri noktalar. İnsanlar depremle beraber kapalı alanlarda çok fazla kalmak istemiyor, açık alanları daha çok tercih ediyorlar. Burada önümüzdeki günlerde yazlık sinemamızı da hayata geçireceğiz. Çocuklar için oyun parklarımızı yeniden kuracağız. Elbistan'da inşallah bayramdan sonra Belediye olarak hummalı bir çalışmayı başlatıyoruz. Konteyner kentlerde ticareti başlattık. Arkasından da çadırları kaldırarak konteynerlere vatandaşları yerleştirdik."

"Allah devletimizden de yardım edenlerden de razı olsun"

Depremzede Şenay Dokuyucu ise depremden sonra birkaç gün dışarıda kaldıklarını ve çok zor günleri geride bıraktıklarını söyledi.

İlk olarak ilçedeki Millet Bahçesi'nde çadırda kaldığını belirten Dokuyucu "Orada çok rahat ettik. Sonra konteynere taşındık. Çadırı ilk bulduğumuzda bize iyi geldi ama burası çok daha iyi. Sürekli ihtiyacımızı soruyorlar. Allah devletimizden de yardım edenlerde de razı olsun." dedi.

Annesiyle konteynerde yaşayan Zeliha Kılınç ise depremde annesinin ve kendi evinin yıkıldığını anlattı.

Depremin ardından birkaç gün araçta, daha sonra yakınlarının yanında konakladıklarını dile getiren Kılınç "Sonra Millet Bahçesi'nde kurulan çadırda konakladık. Çadırdan konteynere geçtiğimiz için çok memnunuz. Çok şükür birçok eksiğimiz karşılanıyor. Ben de çalışıyorum." ifadelerini kullandı.







