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Elbistan merkezli deprem Bakan Karaismailoğlu'nun koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da katıldığı koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi.

14:50 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da katıldığı koordinasyon toplantısı sırasında Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan saat 13.24'teki 7,6 büyüklüğünde depremden Adıyaman da etkilendi.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldığı sırada depreme yakalandı.


Depremin hissedilmesiyle masanın altına giren Karaismailoğlu ve diğer ilgililer, sarsıntının sona ermesiyle binadan ayrıldı.


#DEPREM
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
#Adıyaman
1 saat önce
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