Elbistan merkezli deprem Bakan Karaismailoğlu'nun koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Malatya’da da büyük yıkıma sebep olan deprem ile birlikte birçok sporcu enkaz altında kaldı? Peki Malatya’da hangi sporcular ve futbolcular enkaz altında kaldı? İşte detaylar.