Emekli bayram ikramiyesi açıklandı: 4 bin lira oluyor

Emekli ikramiyesini 3'er bin liradan 4'er bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle; Ramazan ve Kurban Bayramı emeklisi ikramiyesine 1000 lira zam yapılacak. Böylece emeklilere iki bayramda toplam 8 bin lira olacak.





Toplamda 135 milyar ödeme yapılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 18 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Teklifle, 16 milyon 677 bin emekliye dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesine bin lira zam yapılacak. Böylece 3'er bin lira olan ikramiyesi 4'er bin liraya çıkarılacak. Emeklilere iki bayramda 8 bin lira ikramiye ödenecek. Emeklilere toplamda 135 milyar ödeme yapılacak.





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