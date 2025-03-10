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Emekli bayram ikramiyesi açıklandı: 4 bin lira oluyor

Emekli bayram ikramiyesi açıklandı: 4 bin lira oluyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
15:1910/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ikramiye tutarını 3 bin liradan 4 bin liraya yükselttiklerini açıkladı.

Emekli ikramiyesini 3'er bin liradan 4'er bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle; Ramazan ve Kurban Bayramı emeklisi ikramiyesine 1000 lira zam yapılacak. Böylece emeklilere iki bayramda toplam 8 bin lira olacak.


Toplamda 135 milyar ödeme yapılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 18 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Teklifle, 16 milyon 677 bin emekliye dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesine bin lira zam yapılacak. Böylece 3'er bin lira olan ikramiyesi 4'er bin liraya çıkarılacak. Emeklilere iki bayramda 8 bin lira ikramiye ödenecek. Emeklilere toplamda 135 milyar ödeme yapılacak.


Her ay beş bin lira çocuk yardımı

Teklifle; ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla doğum yardımı tutarları da yükseltilecek. Türkiye'de yaşayan ve 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşına kadar yardım sağlanacak. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Yardımlar annenin hesabına yatırılacak.

#Emekli
#Ramazan Bayramı
#Abdullah Güler

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