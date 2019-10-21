Emine Bulut cinayetinin 2. duruşması başladı

Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Emine Bulut’u (38), kızı F.B.V.’nin (10) gözü önünde bir restoranda bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) 2’nci kez hakim karşısına çıktı.

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Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut’un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı. Emine Bulut’un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alarak kimlik kontrolü yaptı.

Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu.

Kırıkkale 1’inci Hukuk Mahkemesinde geçtiğimiz Cuma görülen duruşmada hakim, F.B.V’nin vasisi olarak dede Ahmet Bulut’u atadı. Devlet tarafından koruma altına alınan F.B.V. için yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla mahkeme tarafından 42 gün önce Kırıkkale Barosundan bir avukat atandı.

FOTOĞRAF 17 Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos günü 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, kızı F.B.V.'nin gözü önünde lokantada bıçakladı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı ve Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılaması başladı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.V. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kendisine kayyum atandı. Pazartesi günü görülecek ikinci duruşma öncesi, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına giren mobese görüntülerinde, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından adım adım ölüme götürülmesi yer aldı. Görüntülerde Fedai Varan, takip ettiği Emine Bulut ile kızları F.B.V.'yi lokanta önünde durdurup, içeriye soktu. Fedai Varan, kısa süre sonra dışarıya çıkarken, arkadan gelen Emine Bulut ile lokantanın önünde tartışmaya başladı. Varan, Bulut'un kolunu tutup, tartaklarken yanlarındaki kızı araya girmeye çalıştı ve babasına engel olmak istedi. Ancak Varan, kızına da tepki gösterdi. Dakikalarca süren bu duruma çevredekilerin müdahale etmemesi ise dikkat çekti. Varan, bir süre sonra Bulut'u yumruklayıp, lokantanın içine sokarken, içerideki kargaşa da kameraya yansıdı. Eski eşini bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılan Varan'ın elindeki bıçağın alınması, olay yerinden uzaklaşması, annesinin öldürülmesine şahit olan F.B.V.'nin ağlayarak dışarıya çıkması, baygınlık geçirmesi ve annesinin ambulansla hastaneye kaldırılması da görüntülerde yer aldı. Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı: 18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor. Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan’a bir şeyler söylüyor. Fedai Varan, Emine Bulut’a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Fedai Varan, Emine Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor. Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor. Fedai Varan, Emine Bulut’un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor. Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor. Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, köprü altında alkol kullandığı esnada polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü. Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçları işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği, ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıdı: Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü Kırıkkale'de Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı. Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı. Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Varan'ın daha sonra Bulut'a yumruk atıp, içeriye sokması ve orada yaşanan kargaşa, Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılması ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirmesi görüntülerde yer aldı. BiP'te paylaş

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Yayın yasağı getirildi

Emine Bulut bıçaklandıktan sonra "Ölmek istemiyorum" kızı ise sarılarak "Anne lütfen ölme" diye feryat ederken Berat Y. (19), isimli bir genç cep telefonu ile görüntü çekip ve birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan 9 saniyelik o anların görüntüsü infiale yol açtı.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği ise cinayetle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi. Emine Bulut cinayeti davasının ilk duruşması 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.



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Fedai Varan (43) 2’nci kez hakim karşısına çıktı.

Olay

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

GÜNDEM Emine Bulut cinayetini kameraya çeken kişi gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.