Emine Bulut cinayetinin 2. duruşması başladı

Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Emine Bulut’u (38), kızı F.B.V.’nin (10) gözü önünde bir restoranda bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) 2’nci kez hakim karşısına çıktı.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut’un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı. Emine Bulut’un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu.
Kırıkkale 1’inci Hukuk Mahkemesinde geçtiğimiz Cuma görülen duruşmada hakim, F.B.V’nin vasisi olarak dede Ahmet Bulut’u atadı. Devlet tarafından koruma altına alınan F.B.V. için yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla mahkeme tarafından 42 gün önce Kırıkkale Barosundan bir avukat atandı.
Emine Bulut bıçaklandıktan sonra "Ölmek istemiyorum" kızı ise sarılarak "Anne lütfen ölme" diye feryat ederken Berat Y. (19), isimli bir genç cep telefonu ile görüntü çekip ve birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan 9 saniyelik o anların görüntüsü infiale yol açtı.
Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği ise cinayetle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi. Emine Bulut cinayeti davasının ilk duruşması 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.
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Olay
Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.
Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.
Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.