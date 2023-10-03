Emine Erdoğan 'Gönül Elçileri Programı'nda konuştu: Koruyucu ailelerden beklentimiz yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmaları

"Son 21 yılda sosyal yardımları 4 katına ulaştıran devletimiz, kendisine emanet edilen çocuklarımıza da ömür boyu sahip çıkmaya devam edecek güçte ve kararlılıktadır. Türkiye Yüzyılı'nda kalpleri yeşertecek 'Gönül Elçileri' projemize yeni bir soluk getirerek, dayanışma geleneğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla vali eşlerimizin, yavrularımızın yararı başta olmak üzere her alanda gönüllü faaliyetlere ivme kazandırmalarını çok ama çok önemsiyorum."