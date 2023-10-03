Emine Erdoğan 'Gönül Elçileri Programı'nda konuştu: Koruyucu ailelerden beklentimiz yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmaları

Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda konuştu.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.
Türkiye'nin dalları bütün dünyaya uzanan dayanışma geleneğine dikkati çeken Emine Erdoğan, hayırseverliğin, zamanını ve emeğini hayır işlerine adamanın önemini vurguladı.
Çocukların ve yaşlıların gönlüne girmenin, hayat yolculuğunda varılabilecek en yüce makam olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, 11 yıl önce, "Gönül Elçileri" hareketini başlattıklarını, kadınların güçlenmesi, yaşlıların kaliteli ömür sürmesi, engelli bireylerin hayallerine ulaşmasının önündeki engelleri bertaraf etmek için projeler geliştirdiklerini anımsattı.
"Koruyucu ailelik konusunda önyargı bariyerlerini aşarak, büyük yol katettik"
"Özellikle koruyucu ailelik konusunda önyargı bariyerlerini aşarak, büyük yol katettik." diyen Emine Erdoğan, bu konuda yapılan çalışmalarla kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştuğunu anlattı.
Tüm vali eşlerinin, "Gönül Elçileri" unvanıyla yaptıkları yüz yüze görüşmeler ve teşviklerle koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaştıklarını belirten Emine Erdoğan, mevzuatın yeniden yapılandırılmasıyla, "akraba ve yakın çevre", "süreli", "geçici" ve "uzmanlaşmış koruyucu aile modeli" olmak üzere 4 farklı model oluşturulduğunu aktardı.
Emine Erdoğan, 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün, 1051'i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğu, 7 bin 817 koruyucu aileye emanet etmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.
"Devletimiz, koruyucu ailelere önemli ölçüde destek vermeye devam etmektedir"
Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde bir kişinin sosyal güvenlik priminin devlet tarafından karşılandığını da anımsatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
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Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömrün, insanın kendisine verebileceği en büyük armağan olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde afet bölgesinden 11 vali eşinin
katılımıyla "Hatay Çocuk Evleri Siteleri"nin temelinin atılmasını planladıklarını dile getirdi.
Emine Erdoğan, birçok kurum gibi afet bölgesindeki çalışmalarını halen özveriyle sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Gönül Elçileri projesine emek veren herkese şükranlarını sundu.
Koruma altındaki çocukların eserleri sergilendi
Emine Erdoğan, program öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Sergisi'ni gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye'nin tüm illerinden çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, ihtisaslaştırılmış çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergideki ürünlerin çoğunluğunun atık malzemelerin geri dönüşümünden yapıldığı öğrenildi.
Gönül Elçileri projesine ilişkin tanıtım filminin de gösterildiği programda, sanatçı Ayla Çelik de mini bir konser verdi.