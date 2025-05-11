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Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı: Onların sabrı ve duası milletimizin en kıymetli hazinesi

Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı: Onların sabrı ve duası milletimizin en kıymetli hazinesi

Seren Som
Seren Som
15:4211/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Emine Erdoğan mesajında, 'Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Emine Erdoğan mesajında, 'Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.


Erdoğan mesajında,
"Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir. İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum. Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır annelerinin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum. Bilhassa koruyucu annelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum"
ifadelerine yer verdi.



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