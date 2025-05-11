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TÜMOSAN Konyasporlu futbolculardan Anneler Günü sürprizi

TÜMOSAN Konyasporlu futbolculardan Anneler Günü sürprizi

15:1211/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
AA
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Umut Nayir ve Guillerme, Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlara çiçek verdi.
Umut Nayir ve Guillerme, Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlara çiçek verdi.

Konya'da huzurevi sakinleriyle bir araya gelen TÜMOSAN Konyasporlu futbolcular, atkı ve çiçek verdiği kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden futbolculardan Yusuf Erdoğan, Alassane Ndao ve Deniz Ertaş, burada kalanlarla bir süre sohbet etti.


Büyüklerin ellerinden öpen futbolcular, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine çiçek ve Konyaspor atkısı hediye etti.


Futbolculardan Guilherme Sitya ve Umut Nayir ise Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınların, Anneler Günü'nü kutladı. Çiçek ve TÜMOSAN Konyaspor atkısı hediye edilen kadınlar büyük mutluluk yaşadı.


Yasir Subaşı ve Adil Demirbağ da Konya'daki Medova Hastanesi'nde yeni doğum ünitesi, onkoloji ve fizik tedavisi servisinde tedavi gören hastaların Anneler Günü kutladı. Oyuncular, buradaki kadınlara yeni doğan seti, Konyaspor atkısı ve çiçek takdim etti.


#TÜMOSAN Konyaspor
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